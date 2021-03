Haykel Mekki : «L’état d’urgence économique pourrait être décrété»

Partagez 0 Partages

Le député du mouvement Echaâb et président de la commission parlementaire des finances, Haykel Mekki estime que le gouvernement actuel est faible et doit, de ce fait, partir, tout en affirmant qu’il est nécessaire de mettre en place un programme de sauvetage économique et financier.

Haykel Mekki a rappelé avoir récemment envoyé une correspondance, à ce propos, au président de la république, Kaïs Saïed : «une rencontre est attendu très bientôt dans ce sens et afin d’échanger sur la situation économique du pays. Il en va de la sécurité des Tunisiens, de l’indépendance et du futur du pays et la continuité de l’État », a-t-il affirmé dans une déclaration, ce mardi 9 mars 2021, à Jawhara FM.

Le député a également estimé que le Conseil de sécurité nationale doit intervenir et prendre des mesures urgentes et exceptionnelles. «L’état d’urgence économique pourrait être décrété en vue de sortir le pays de sa crise actuelle.», a-t-il ajouté.

Y. N.