Réduction de peine pour les 3 jeunes du Kef condamnés pour détention et consommation de cannabis

La Cour d’appel du Kef a décidé d’alléger, ce mardi 9 mars 2021, les peines des trois jeunes initialement condamnés à 30 ans de prison chacun pour détention et consommation de cannabis dans les vestiaires d’un stade de la région. Grâce à cette réduction de peine deux d’entre eux pourront quitter la prison.

Désormais les peines vont de 3 mois à deux ans et deux parmi les accusés ont pu rentrer chez eux, après un an d’incarcération, se réjouit le député Zied Ghanney, qui a soutenu les 3 jeunes et qui s’engage pour légaliser la consommation du cannabis en Tunisie.

Il a également affirmé que le 3e jeune devra purger sa peine pour une année supplémentaire avant de pouvoir quitter la prison, sachant que ce dernier est récidiviste : «La lutte contre la loi 52 se poursuit», a-t-il encore commenté.

Rappelons que cette loi controversée relative à la consommation de cannabis prévoit une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans de prison et une amende de 1000 à 3000 dinars pour les consommateurs et détenteurs des produits stupéfiants.

D’ailleurs des activistes de la société civile s’engagent depuis des années à réformer cette loi répressive et qi a détruit de nombreux jeunes, sachant que le débat à ce propos a été relancé, après la récente condamnation de ces 3 jeunes du Kef à 30 ans de prison chacun et que des députés ont décidé de soumettre des initiative dans ce sens.

