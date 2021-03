Tunisie : Faouzi Mehdi annonce la date du démarrage de la campagne de vaccination contre le coronavirus (Photos)

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a déclaré ce mardi 9 mars 2021, lors de la réception, cet après-midi, à l’aéroport de Tunis-Carthage, du premier lot des doses du vaccin russe « Spoutnik V », que la campagne de vaccination contre le coronavirus démarrera samedi 13 mars.

Dr Faouzi Mehdi a également affirmé que la campagne de sensibilisation sur la vaccination commencera dès demain, en rappelant que tous les centres de vaccination sont prêts à accueillir les Tunisiens désireux de se faire vacciner.









Il a également ajouté que ce premier lot de 30.000 doses, sera suivi dans les jours à venir d’autres lots, notamment de vaccins Pfizer (93.000 doses dans le cadre de l’intiative Covax) , Astrezeneca et autres notamment via les dons chinois.

Dans un communiqué le ministère a également rappelé que les premières personnes qui pourront se faire vacciner à partir de ce samedi, sont ceux dans la catégorie 1, notamment les personnes de 75 ans et plus, et le personnel de la santé en contact avec les patients Covid.

On notera qu’à ce jour, seuls 514.807 personnes (Tunisiens et étranger vivant en Tunisie) se sont inscrites à la campagne de vaccination via la plateforme Evax.

