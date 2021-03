GomyCode étend sa présence et ouvre à Béja, Gabès et Gafsa

Partagez 0 Partages

Après l’internationalisation (Egypte, Bahreïn, Nigéria, Algérie, Maroc et Côte d’Ivoire), l’Ed-tech tunisienne GomyCode étend sa présence sur le territoire tunisien en ouvrant ses portes au nord-ouest, au sud-ouest et au sud-est du pays.

Toujours soucieuse de se rapprocher de ses étudiants et à l’écoute de ces derniers, GomyCode est désormais présente à Béjà (Immeuble Bedouihech, 2e étage, rue Rahmani Mnakbi), à Gafsa (3e et 4e étages immeuble Anas, rue Miloud, place Pasteur) et à Gabès (avenue Aboulkacem Chebbi, immeuble Yasmine, 5e étage).

Toujours plus près de vous

L’ouverture de GomyCode à Béja, Gabès et Gafsa s’inscrit dans la volonté de la startup d’étendre sa présence sur l’ensemble du territoire tunisien en étant au plus près de ses étudiants. Au-delà de ces villes, de nouveaux Hackerspaces ont également ouvert leurs portes à Nabeul et à El Menzah V, en attendant l’ouverture prochaine dans d’autres régions.

«La proximité est un élément très important dans le modèle de GomyCode. Cela nous permettra d’atteindre des catégories de personnes plus variées et de les aider ainsi à intégrer l’économie du 21e siècle. Cela participe également à développer l’écosystème du numérique dans la région d’implantation et à créer des communautés tech fortes autour de GomyCode», explique Amine Bouhlel, co-fondateur et chairman de GomyCode.

Avoir un ancrage et un impact local

En ouvrant à Béja, Gabès et Gafsa – mais aussi dans les différentes autres régions – GomyCode souhaite avoir un ancrage et un impact local dans les villes où ont ouvert les nouveaux hackerspaces. En effet, la startup souhaite apporter son soutien et contribuer au mieux au développement économique local.

En effet, les équipes qui ont ouvert ces hackerspaces sont composées de personnes venant de ces régions, capables de mieux cerner et appréhender les problématiques que rencontrent les jeunes de la région. Ainsi, nos équipes seront mieux capables de les accompagner vers les résultats personnels et professionnels qu’ils souhaitent atteindre et leur permettront de mieux les aider à acquérir les compétences tech pour trouver rapidement un emploi grâce à ces formations.

«Nombreux sont les étudiants qui souhaitent développer leurs compétences tech mais qui ne peuvent le faire à cause de leur situation géographique. Nous pensons à GomyCode que cette exclusion géographique ne doit pas être un frein au développement de compétences. C’est pourquoi nous avons décidé de nous rapprocher de nos étudiants en ouvrant de nouveaux hackerspaces», explique le ceo de GomyCode, Yahya Bouhlel.

Un modèle unique

Reposant sur un modèle d’apprentissage mixte, entre une présence physique au sein de ses Hackerspaces et un apprentissage en ligne, GomyCode veut avoir un fort impact en matière de formation de talents tout en les accompagnant vers un marché du travail et une économie de plus en plus digitalisés.

Repensant l’éducation, le modèle de GomyCode se veut l’école du 21ème siècle dispensant des formations en développement web, en développement de jeux vidéo, en Intelligence artificielle, en Data science, en UX Design, ou encore Business Intelligence – parmi tant d’autres- destinés à tous.

Tout comme dans nos autres Hackerspaces, nos étudiants seront suivis par nos instructeurs qui seront là pour les guider tout au long de leur formation, dans une ambiance studieuse mais amusante centrée sur les intérêts des étudiants.

Cette méthode disruptive plaçant l’étudiant au cœur du process donnera lieu à un suivi de la part des équipes de GomyCode bien au-delà de la formation, afin de leur permettre de faire décoller leurs carrières.

La force d’une communauté

Avec près de 10.000 étudiants formés et un réseau d’instructeurs présent sur l’ensemble du pays, GomyCode crée un lien fort autour de sa communauté.

Grâce au modèle d’apprentissage unique mettant l’étudiant au cœur du process, nous développons les relations entre nos étudiants pour les fédérer autour d’une communauté tech forte.

Avec des workshops, des évènements, des rencontres et des demo-days, nous visons à offrir à notre communauté un cadre idéal pour exprimer leurs talents mais aussi pour créer un environnement sain où chaque étudiant est présent pour l’autre, dans un esprit d’entraide et de solidarité.

GomyCode est une ed-tech créée en Tunisie en 2016 dans le but d’améliorer l’apprentissage de la programmation et des nouvelles technologies du numérique en Tunisie et en Afrique. GomyCode a été sélectionné par le World Economic Forum comme l’une des 100 startups les plus innovantes dans le monde Arabe. Les programmes de GomyCode s’adressent à toutes les classes d’âge de 7 à 77 ans et leur permettent de développer leurs compétences dans le digital afin de changer de carrière, d’évoluer dans leur carrière ou de lancer leurs propres projets. Ces programmes utilisent de nouvelles méthodes d’apprentissage combinant l’apprentissage sur une plateforme en ligne, l’apprentissage en présentiel dans les Hackerspaces de GomyCode (un espace disruptif et inspirant favorisant la collaboration et la création), le self-learning et le travail collaboratif et avec des communautés diverses.