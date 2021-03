La Cité des Sciences de Tunis accueille la 1e édition de la Foire du Livre scientifique

Partagez 0 Partages

La 1e édition de la Foire du Livre scientifique aura lieu les 17 et 18 mars 2021 à la Cité des Sciences de Tunis.

Organisée par la Cité des sciences en tant que maison d’édition, sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et en partenariat avec l’Institut Français de Tunisie (IFT) et l’Institut de Recherche pour le développement (IRD), la Foire du livre scientifique et de technologie devait avoir lieu au mois de novembre dernier, mais a dû être reportée à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Cette première édition qui se tiendra au Pavillon des expositions temporaires, a pour objectif de promouvoir la culture scientifique et technologique auprès du grand public, en offrant un espace de découvertes et de débats.

Au programme de cette première édition, une exposition vente, des projections, des rencontres littéraires et des présentations d’ouvrages en présence de leurs auteurs. Un programme parallèle est également prévu pour le jeune public avec des ateliers d’animation et des projections de films documentaires.

Fawz Benali