Ericsson day : Attendue en 2022 en Tunisie, la 5G devrait accélérer la croissance économique et l’inclusion digitale

Le rendez-vous annuel organisé par Ericsson Tunisie, l’«Ericsson day», a eu pour thème, cette année, «La 5G en Tunisie, accélérateur de la croissance économique et de l’inclusion digitale». Un débat virtuel (en raison de la crise sanitaire) au sujet de la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile, 5G, auquel ont, notamment, pris part Slim Ghariani, directeur général de l’entreprise, et des représentants des 3 opérateurs de télécommunications, Tunisie Telecom, Orange et Ooredoo.

Par Cherif Ben Younès

Slim Ghariani, pour qui, la 5G sera un changement révolutionnaire dans la vie des gens, a assuré, lors de son allocution, qu’Ericsson Tunisie participe activement au processus de la préparation du déploiement de cette technologie en Tunisie, prévu pour 2022.

«La 5G changera notre façon de vivre»

A cet effet, il a fait savoir que son entreprise a dernièrement rassemblé les acteurs des télécommunications en Tunisie, «pour discuter, de la meilleure manière, de l’opportunité de lancer la 5G».

Et de prévoir que «la 5G changera notre façon de vivre et sera quasiment une rupture avec ce qui existe déjà».

De son côté, Hassen Harrabi, premier conseiller du ministre des Technologies de la communication, a déclaré que pour le gouvernement tunisien, la 5G rentre dans une stratégie globale qui vise à positionner le numérique comme un moteur de croissance et de relance économique et comme un vecteur de développement social.

«Les différents chiffres et les prévisions de croissance montrent qu’on ne peut pas tourner le dos à ce type de technologies. Dans notre stratégie, on doit, par conséquent, être capables de se positionner sur ces technologies émergentes et de rupture», a-t-il encore lancé, affirmant que le ministère est en train de travailler sur la formalisation du mode d’attribution des licences liées à la 5G, en se fixant notamment pour objectif d’émettre un cahier des charges d’ici le deuxième semestre de l’année 2021.

Une stratégie gouvernementale qui vise à positionner le numérique comme un moteur de relance économique

«2022 sera l’année de la préparation du déploiement et pendant laquelle les opérateurs auront la capacité d’installer le réseau, pour un démarrage prévu en fin d’année», poursuit-il.

Lassaâd Ben Dhiab, directeur central technique au sein de Tunisie Telecom, a, pour sa part, parlé de l’utilisation des débits en Tunisie.

Selon lui, la particularité tunisienne est qu’il y a un «double-usage» des débits : celui moyennant l’infrastructure du réseau fixe, qui est bien développé dans les différentes régions ; et celui de la data, qui a changé le comportement des clients, grâce à l’arrivée de la 4G (dans les années 2010).

Sur un autre plan, Hatem Mestiri, directeur de la technologie au sein d’Ooredoo, a parlé de l’appréhension par rapport aux nouveautés qu’expriment les individus de façon générale, mettant l’accent sur un paradoxe humain, selon lui : le fait que les gens rêvent de révolutions mais qu’en même temps, ils résistent à tout changement.

Les gens rêvent de révolutions mais résistent à tout changement

Néanmoins, «la 5G sera bien et bien adoptée, comme toutes les autres technologies, assure-t-il, bien qu’elle présentera des changements majeurs».

Adel Akrout, CTO d’Orange Tunisie, a également donné son avis concernant ce point : «Je me souviens qu’il y a quelques années, quand on passait de la 3G à la 4G, on se demandait ce qu’on pouvait faire avec cette nouvelle génération qui coûtait cher et qui nécessitait beaucoup d’investissement, et au final tout le monde a vu la différence [très positive] entre la 3G et la 4G. Maintenant, on passe à une nouvelle étape où le client consomme de plus en plus de data et de vidéos. La technologie doit par conséquent être mieux utilisés, et il n’y a pas mieux que la 5G pour apporter une réponse efficace économiquement et écologiquement à ce besoin», a-t-il commenté.

Notons que d’après deux études réalisées cette année, par Ericsson et Ericsson Tunisie, sur les attentes par rapport au 5G en Tunisie, 4 conclusion principales ont été relevées, à savoir :

1- Les utilisateurs de smartphones en Tunisie sont pleinement conscients de la 5G,

2- La 5G présente des avantages évidents pour les consommateurs à court terme,

3- Le haut débit domestique 5G est clairement une alternative pour être connecté à la maison,

4- La 5G doit offrir plus d’avantages aux services sociaux et aux secteurs industriels.