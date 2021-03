Olfa Youssef fustige Mechichi et exprime sa solidarité avec Abir Moussi, contre «le terrorisme et l’obscurantisme»

Partagez 17 Partages

L’universitaire Olfa Youssef a exprimé ce jeudi 11 mars 2021, sa solidarité avec le Parti destourin libre (PDL) et sa présidente Abir Moussi, tout en appelant les Tunisiens à s’unir contre «le terrorisme et l’obscurantisme».

Tout en affirmant qu’elle n’intègre pas le PDL, car elle souhaite rester indépendante, Olfa Youssef s’est dit totalement solidaire avec Abir Moussi et son parti : «Je suis un soldat au service du PDL non pas pour le parti avec qui je peux avoir des divergences, mais pour la partie. Je suis à la disposition de toute personne qui lutte concrètement contre les extrémistes religieux, comme le fait Moussi et son parti».

Pour l’universitaire les Tunisiens sont aujourd’hui face à deux choix : «le choix de la patrie ou celui du terrorisme, a-t-elle dit en affirmant que ceux qui refusent de prendre position sont aujourd’hui complices avec les Frères musulmans et l’Union de Qaradawi : «Il faut savoir prendre une position, la Tunisie brûle et mon devoir et de la défendre jusqu’à mon dernier souffle».

Puis s’adressant au chef du gouvernement, Hichem Mechichi, Olfa Youssef a lancé : «Je ne vais pas m’adresser à Mechichi qui ne vaut rien et qui est un simple commis de l’État arrivé à la tête du gouvernement par hasard. Vous avez négocié avec les bandits du mouvement El-Kamour mais vous avez levé par la force le sit-in du PDL….Sachez que l’Histoire retiendra que vous avez été au services des Frères musulmans qui vont bientôt vous éjecter»

Y. N.