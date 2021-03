Opéra de Tunis : « Alice au pays des merveilles » dans une adaptation 100% tunisienne

L’Opéra de Tunis (Cité de la Culture) accueillera, ce samedi 13 mars, l’avant-première de la comédie musicale « Alice », une adaptation tunisienne de l’œuvre universelle « Alice au pays des merveilles ».

Coproduite par le Théâtre de l’Opéra de Tunis et Bedaa Production, « Alice » est une comédie musicale tunisienne écrite et composée par Oussama Mhiri en collaboration avec Houcem Sahli pour la mise en scène et les dialogues.

Inspiré du célébrissime roman « Les aventures d’Alice au pays des merveilles » écrit en 1865 par Lewis Caroll et adapté à l’infini aussi bien dans la littérature, le cinéma, le théâtre et les arts de la scène, ce projet ambitieux est une idée d’Oussama Mhiri sur laquelle il a commencé à travaillé depuis quatre ans.

Ecrite en dialecte tunisien et s’adressant aussi bien aux adultes qu’aux enfants, « Alice » réunit 72 artistes sur scène, entre comédiens, danseurs, chanteurs, musiciens et circassiens pour reproduire l’univers fabuleux d’Alice et de tous les personnages phares de l’ouvre qui seront habillés aux couleurs de la Tunisie.

Fawz Benali