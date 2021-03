Rencontre-débat sur le tabou de l’inceste dans la société tunisienne

Partagez 0 Partages

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le Fonds des Nations Unies pour la Population en Tunisie (UNFPA Tunisia), l’Observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes avec la contribution technique de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), organisent une conférence-débat sur le thème : «L’inceste : les répercussions de l’enfance à l’âge adulte».

La conférence aura lieu le vendredi 12 mars 2021 à partir de 9h à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), à El-Manar, Tunis

Le Fonds des Nations Unies pour la Population œuvre dans la lutte contre les violences fondées sur le genre en Tunisie depuis plusieurs années. Parmi ces violences, l’UNFPA Tunisia a soutenu le développement d’un programme de renforcement de capacités en matière de prise en charge médicale des victimes de violences sexuelles et a appuyé différentes initiatives visant l’amélioration de la qualité de la prise en charge psychologique des victimes de violences fondées sur le genre.

La rencontre-débat du 12 mars sera l’occasion pour présenter l’ouvrage de la professeure Monia Ben Jemia ‘‘Les Siestes du grand-père, récit d’inceste’’, un récit qui dénonce le crime d’inceste, lève le voile sur ce grand tabou et incite à la libération de la parole des victimes.

L’atelier a pour objectif de lancer le débat sur les abus sexuels dont sont victimes les enfants et adolescent.es dans le cercle privé et ses conséquences sur ces victimes à l’âge adulte et d’annoncer le lancement d’une étude sur les violences sexuelles faites aux mineurs en Tunisie.

Sujet profondément tabou dans les sociétés, l’inceste touche pourtant un très grand nombre de personnes. À cet effet, un groupe d’experts et d’universitaires, des représentants de médias et de la société civile participeront au débat.