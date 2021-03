Tunisie : La justice émet un mandat de recherche contre Sami Fehri

Le tribunal de première instance de Tunis a émis, ce vendredi 12 mars 2021, un mandat de recherche à l’encontre du patron de la chaîne El-Hiwar Ettounsi, Sami Fehri, condamné mardi dernier à 8 ans de prison ferme avec exécution immédiate, dans le cadre de l’affaire Cactus Prod.

Ce mandat a été émis parce que plus de 48h se sont écoulées et Sami Fehri ne s’est pas rendu à la justice, précise Mosaïque FM, zn citrant une source proche du dossier, sachant que des rumeurs circulent, depuis deux jours, sur la probable fuite du patron d’El-Hiwar, en Algérie.

Rumeur que Mohsen Dali, porte-parole du tribunal de 1ère instance de Tunis, n’avait pu ni démentir, ni affirmer, se contentant d’affirmer que les procédures d’arrestation de Sami Fehri avaient été lancés conformément à la décision rendue contre lui et en lançant : «La rumeur concernant sa fuite à l’étranger n’est pas encore confirmée».

On rappellera que Sami Fehri et son ancien associé, Belhassen Trabelsi, gendre l’ancien président Ben Ali,, sont accusés d’avoir utilisé le personnel et les équipement de la télévision nationale (Tunis 7) et de lui avoir pompé l’argent de la publicité, entre 2003 et 2007, en faveur de Cactus prod dont ils étaient patrons.

Quant à Belhassen Trabelsi, qui est réfugié en France a pour sa part été condamné à dix ans de prison ferme.

