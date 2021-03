Week-end à Rome : les meilleurs endroits pour rester dans la capitale italienne

Vous avez décidé de passer un week-end à Rome, immergé dans la beauté de la Ville éternelle ? Le choix d’un logement approprié est crucial, surtout lorsque vous n’avez pas beaucoup de temps pour visiter la capitale. Voici donc les meilleurs endroits pour loger à Rome et vivre les vacances idéales de 2 à 3 jours.

Par Meriem Majdoub

Dormir au centre

Le centre historique de Rome est évidemment la partie la plus visitée par les touristes, puisque les plus beaux monuments se trouvent ici même. Le Panthéon, la Fontaine de Trevi ou la Piazza Navona ne sont que quelques exemples des monuments que vous aurez à portée de main en séjournant dans cette zone, sans oublier qu’elle n’est qu’à quelques minutes de marche de la Rome antique, avec le Colisée. De plus, dans cette partie de la ville, vous trouverez plusieurs restaurants, bars et glaciers. Il est évident que les prix ne sont pas vraiment bon marché : vous ne trouverez guère de chambres à moins de 150 euros par nuit.

Dormir dans la Rome antique

Le quartier du Colisée et du Forum romain est l’un des plus fascinants de Rome. Il n’y a pas beaucoup d’hôtels disponibles, donc vous devriez réserver le plus tôt possible si vous décidez de dormir ici. Encore une fois, comme pour le centre historique, les prix sont assez élevés; mais augmenter le coût de votre budget pour dormir immergé dans l’histoire vaut la peine.

Séjour au Trastevere

C’est le quartier le plus à la mode de la ville, avec des clubs, des trattorias et des restaurants très fréquentés de jour comme de nuit. Ce n’est pas un quartier calme et paisible et il n’y a pas d’attractions à visiter, mais c’est certainement l’endroit où il faut être si vous voulez découvrir la Rome moderne et dynamique. Non loin de Trastevere se trouve la célèbre terrasse du Janicule, d’où vous pourrez admirer l’un des plus beaux couchers de soleil sur la ville. Vous trouverez des logements dans différentes gammes de prix.

Près de Saint-Pierre

Une autre expérience unique à vivre à Rome est de séjourner dans l’État du Vatican. C’est le meilleur choix si vous voulez concentrer votre visite sur Saint-Pierre et les Musées du Vatican. Cependant, cette zone de la ville est extrêmement touristique et les prix sont assez élevés.

Les quartiers les moins chers

Assez loin du centre se trouve la gare de Roma Termini. Dans cette zone, les hôtels et les B&B, bien reliés par le métro aux attractions de la ville, sont plutôt économiques.Bien sûr, ce n’est pas le meilleur endroit de la ville, mais cela peut être un bon compromis si votre séjour est court.

Ensuite, il y a aussi Testaccio, un quartier assez éloigné du centre historique et des principales attractions : c’est pour cette raison que vous y trouverez de bons prix.

Même dans le quartier de Villa Borghese, vous trouverez des logements à des coûts avantageux : plein d’espaces verts, ce quartier de Rome Nord est élégant et calme.