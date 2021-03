Coronavirus : Lancement de la campagne de vaccination en Tunisie

Dr Abdelmoumen à Tunis/ Dr Thabet à Tozeur.

Comme prévu, la campagne de vaccination contre le coronavirus a débuté ce matin, samedi 13 mars 2021, en Tunisie, où 25 centres ont été dédiés à cet effet, sachant que les soignants en contact direct avec les cas Covid, sont les premiers à se faire vacciner aujourd’hui.

La première personne a avoir reçu la dose du vaccin Spoutnik en Tunisie est Mehrezia Hammami, infirmière major de 54 ans, qui a rappelé lors d’une déclaration médiatique avoir reçu le premier cas Covid et qui a affirmé sa totale confiance en ce vaccin et qui a encouragé ses compatriotes à s’inscrire à la campagne de vaccination.

C’est un vaccin autorisé et il faut faire confiance au comité scientifique. Pour moi ce vaccin est comme celui contre la grippe que je fais chaque année, a-t-elle lancé.

Mehrezia Hammami.

Parmi les premiers à se faire vacciner on compte également Dr Samir Abdelmoumen médecin major du Samu01 , qui avait accompagné en février 2020, les Tunisiens rapatriés de Wuhan durant la quarantaine, ou encore Dr Nabih Thabet, directeur régional de la Santé à Tozeur.

Rappelons que la Tunisie a reçu cette semaine un premier lot de 30.000 doses de vaccins, alors que d’autres lots suivront dans les jours à venir.

Pour rappel les prioritaires, après les soignants en contact direct avec les cas Covid, sont les personnes âgées de 75 ans et plus et ceux de 65 ans souffrant de maladies chroniques, et dont la vaccination devrait commencer à partir de demain.

Y. N.