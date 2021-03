Kef : Retour des « 24 heures de Théâtre non stop »

Le festival « 24 heures de Théâtre non stop » sera de retour du 22 au 27 mars à la ville du Kef, avec une 19e édition placée sous le thème de la festivité et de la décentralisation.

Après une absence de deux années suite à l’annulation de l’édition 2020 à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), La manifestation « 24 heures de théâtre non stop » est enfin de retour dans la ville du Kef pour célébrer comme chaque année la Journée mondiale du Théâtre (27 mars) et pour promouvoir les nouvelles créations théâtrales des artistes tunisiens.

Considéré comme l’un des festivals de théâtre les plus importants dans le pays, l’événement revient cette année avec une programmation exceptionnelle, qui, en plus du 4e art, sera également ouverte sur différentes autres expressions artistiques (musique, danse, poésie, arts plastiques …), et inclura parallèlement aux représentations théâtrales, des expositions, des débats, des ateliers notamment avec Fadhel Jaaïbi, une conférence autour du thème « Le théâtre et les technologies de l’information », ainsi qu’une table ronde intitulée « Culture et politique : Maintenant et avant ».

L’un des objectifs de cette édition est de décentraliser l’offre culturelle afin de toucher un plus large public, y compris les prisonniers et les personnes aux besoins spécifiques. Ainsi, en plus du Centre des Arts dramatiques et scéniques du Kef, le festival se tiendra également dans des espaces privés, dans des musées, dans les places publiques et dans les quartiers populaires.

Fawz Benali