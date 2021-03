Tunisie : Hommage à Zouhair Yahyaoui, figure illustre du cyber-activisme, décédé le 13 mars 2005

Il y a 16 ans jour pour jour, Zouhair Yahyaoui, qui a lutté pour la liberté d’expression, les droits et les libertés individuelles et contre le régime oppresseur de Ben Ali, à travers ses écrits diffusés sur son blog « Tunezine », s’est éteint à l’âge de 37 ans, suite à une crise cardiaque.

Figure illustre du cyber-activisme, Zouhair Yahyaoui qui dénonçait le régime dictatorial et défendait les oppressés avait été arrêté, torturé et condamné, le 10 juillet 2002, à 2 ans de prison. On l’accusa à tort de diffusion de fausses informations et il a été incarcéré à la prison de Mornaguia.

Pour protester contre les conditions de son incarcération et dénoncer l’humiliation et les tortures qu’il subissait pour ses positions hostiles au régime dictatorial, le cyber-activiste avait observé plusieurs grèves de la faim.

Le 19 juin 2003, Reporters sans frontières (RSF) lui a attribué le premier prix de «Cyberliberté», en reconnaissance de son activité, sa bravoure et ses prises de position et le 18 novembre de la même année, il a pu bénéficier d’une libération conditionnelle grâce à des pressions internationales.

Zouhair Yahyaoui, s’est éteint, le 13 mars 2005, foudroyé par une crise cardiaque, à l’âge de 37 ans… Il n’aura pas vécu jusqu’à la révolution tunisienne de janvier 2011, mais depuis, chaque 13 mars, la Tunisie célèbre la Journée nationale pour la liberté d’Internet, comme un hommage à celui qui aura été le premier cyber-activiste en Tunisie et dans le monde arabe.

Y. N.