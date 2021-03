Sami Fehri met fin à la rumeur sur sa fuite et annonce qu’il se rendra mardi prochain (Vidéo)

Faisant l’objet d’un mandat de dépôt depuis vendredi dernier, après sa condamnation à 8 ans de prison ferme dans l’affaire Cactus Prod, Sami Fehri, patron de la chaîne El-Hiwar Ettounsi, a annoncé dans la soirée de ce dimanche 14 mars 2021, qu’il se rendra à la justice mardi prochain.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Sami Fehri a mis fin à la rumeur sur sa fuite en Algérie, qui circule depuis «sa disparition», après la décision de la justice émise mardi dernier.

«Huit ans, c’est quand même dur. Moi je n’ai jamais été hors la loi et je pensais que j’allais bénéficier d’un non-lieu»,a-t-il lancé, tout en se disant «étonné et secoué» après cette condamnation, et en affirmant que malgré tout il ne compte pas fuir et qu’il n’y a jamais songé.

«Certains m’ont conseillé de fuir et si j’avais voulu le faire, j’aurais déjà pris l’avion. La fuite n’est pas au programme, et je préfère continuer mon combat. Je sais que ce sera un très très mauvais quart d’heure à passer mais que ça finira par s’arranger», a-t-il dit, en affirmant qu’il a confiance en Dieu.

«Je sais que dieu m’aime et d’ailleurs je suis serein et content d’avoir pu profiter de ma famille et des gens que j’aime pendant ces 3 semaines», a-t-il encore ajouté en affirmant qu’il fera appel et qu’il se défendra.

Tout en remerciant son avocat Abdelaziz Essid, Sami Fehri a assuré qu’il se rendra mardi prochain (16 mars) : «je retournerai donc mardi à la Mornaguia et affronter cette nouvelle bataille».

Rappelons que Sami Fehri et son ancien associé, Belhassen Trabelsi, gendre l’ancien président Ben Ali, sont accusés d’avoir utilisé le personnel et les équipement de la télévision nationale (Tunis 7) et de lui avoir pompé l’argent de la publicité, entre 2003 et 2007, en faveur de Cactus prod dont ils étaient tous deux patrons.

