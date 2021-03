Kaouther Ben Hania offre à la Tunisie sa première nomination aux Oscars

La cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania fait désormais partie de la sélection officielle et finale des Oscars 2021 dans la catégorie « Interntional feature Film » avec son film « L’homme qui a vendu sa peau ». Une première pour le cinéma tunisien.

L’Académie des Arts et des Sciences du Cinéma vient d’annoncer les films retenus dans les différentes sections des Oscars 2021 dont la 93e cérémonie aura lieu le 26 avril , et on est ravis d’apprendre que la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania fera partie de la sélection finale dans la catégorie des longs-métrages internationaux de fiction avec son dernier « L’homme qui a vendu sa peau ».

Après avoir sillonné les plus grands festivals du monde et remporté de nombreux prestigieux prix aussi bien pour ce dernier film que pour ses précédents, Kaouther Ben Hania continue de briller de mille feux en offrant au cinéma tunisien sa première nomination à la plus grande compétition cinématographique dans le monde, à savoir les Oscars.

« Je suis honorée d’offrir à la Tunisie sa première nomination pour l’Oscar du meilleur film de fiction international. Incroyable mais vrai! », vient de déclarer Kaouther Ben Hania sur son compte Facebook officiel.

Fawz Benali