La Haica inflige une amende de 10.000 dinars à El-Hiwar Ettounsi

Le Conseil de la Haute instance indépendante pour la communication audiovisuelle (Haica) a décidé de sanctionner la chaîne de télévision privée El-Hiwar Ettounsi, en raison d’infractions liées à la diffusion de publicité.

Dans un communiqué rendu public ce lundi, 15 mars 2021, la Haica a annoncé qu’une amende de 10.000 dinars a été infligée à El-Hiwar Ettounsi concernant plusieurs infractions publicitaires, diffusées les 23, 30 et 31 janvier et les 4, 6 et 7 février 2021.

A l’instar d’autres chaînes de télévisions privées, comme Attassia et Telvsa TV, El-Hiwar Ettounsi omet de diffuser un signal spécifique annonçant clairement le début et la fin de la publicité qui fait, du coup, partie intégrante des émissions de la chaîne. Une pratique odieuse de plus en plus employée en Tunisie.

Notons qu’El-Hiwar Ettounsi est récidiviste. Rien que le 18 janvier dernier, la chaîne avait écopé d’une amende de 5.000 dinars pour des infractions similaires.

C. B. Y.