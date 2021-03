La Marsa : de la plaque chauffante à la plaque parlante

Partagez 0 Partages

Désormais les nouvelles plaques des rues de la commune de La Marsa, comme entrée dans la matière (starter), parlent le langage des rues, the street talk. Il suffit de les interroger, chacune d’elles est prête à raconter aux passants sa longue histoire. D’un geste simple, devenu anodin, défile sur l’écran du téléphone toute l’information stockée sur la plaque.

Par Meriem Majdoub

Dans les dédales des vieilles médinas et de nos villes, elles rompent le silence des morts de nos rues, les piétons ne se creuseront plus les méninges, ou font appel aux connaissances acquises pour deviner la signification du nom des rues. Ces plaques de troisième type invitent les passants à scanner leur code QR pour les déchiffrer. L’énigme est résolue, le secret est révélé.

Ces plaques d’un genre nouveau sont polyglottes, arabe-français-anglais, langues usitées en Tunisie. Leur capacité de stockage et leur inter-connectivité avec la base de gestion permet aux communes gestionnaires de modifier à souhait leur contenu par de simples clicks sans intervention aucune sur le terrain. Leur mémoire est gardée dans les RAM des machines.

Les idées de projets et de rêves de gloire et de notoriété naissent et meurent chaque jour, sortes d’étoiles filantes laissant derrière elles la fumée encore brûlante de leur extinction. Des projets mort-nés par manque de moyens financiers ou par manque d’écoute. L’espoir se réduit avec les portes qui se ferment, le projet passe dans la trappe avec les poches qui se vident.

Un projet innovant conçu par deux startupers marsois

Ont-ils Thor System ou ont-ils raison, Mohamed Salah Nachi et Malek Redissi, deux startupers marsois, en s’adressant directement aux autorités locales ? Qui leur a mis la puce à l’oreille pour frapper à la porte du bureau de monsieur le maire de la commune de La Marsa à la recherche d’une écoute et d’une oreille attentive pour déchiffrer une plaque ?

L’engouement trouvé auprès du responsable local, son soutien sans bornes pour le projet innovant et son engagement moral à procéder à l’affichage des nouvelles plaques a fait du rêve une réalité. Le dynamisme des innovateurs conjugué avec un pouvoir local à l’écoute des propositions citoyennes apprivoisent le «tonnerre», le domestiquent et le plaquent sur nos rues.

Ce nouveau procédé de concevoir des plaques est l’exemple type d’une collaboration fructueuse entre le politique et l’économique, le public et le privé, le décideur et les créateurs. Plus la peine de tourner en rond et de demander son chemin aux passants, «ouled el houma», pour arriver à bon port. Les nouvelles plaques seront nos guides, elles peuvent contenir suffisamment d’information pour nous prendre la main et nous montrer le chemin.

Les caractéristiques des nouvelles plaques

Ces nouvelles plaques seront désormais la norme à la Marsa… et bientôt dans d’autres communes tunisiennes. Elles seront interactives et auront diverses caractéristiques innovantes.

Elles intégreront deux QR codes : le premier est «culturel». Il nous renvoie vers un lien historique ou culturel qui nous donne une brève description sur le personnage, l’objet ou l’événement qui a donné son nom à la rue. Le deuxième code est «géographique». Il permettra la géo-localisation de l’usager sur Maps.

Elles intégreront un mini plan des rues avoisinantes; feront figurer le nom, le logo et l’arrondissement de la commune; seront bilingues, arabe et français; fabriquées en aluminium composite, un matériau rigide et léger qui résiste aux chocs et aux aléas météorologiques ; et imprimées et découpées en numérique.

Ces nouvelles plaques ont été imaginées et fabriquées par la société Thor System qui a déjà breveté le procédé.

Dans un avenir tout proche, les concepteurs le souhaitent, toutes les plaques auront leur mot à dire, elles auront toujours le dernier mot.