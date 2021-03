Le Syndicat de la police des frontières dénonce : Makhlouf appelle les partisans d’Al-Karama à le rejoindre à l’aéroport !

Partagez 22 Partages

Après avoir semé le chaos à l’aéroport de Tunis-Carthage, en tentant de faire voyager de force une citoyenne fichée S17 et agressé des agents de la police des frontières le député Seifeddine Makhlouf a demandé aux partisans de la coalition islamiste Al-Karama de le rejoindre à l’aéroport pour le soutenir...

C’est ce qu’a fait savoir le Syndicat de la police des frontières, tout en dénonçant les abus commis par le député, citant notamment des insultes, des agressions verbales et physiques ayant visé les agents qui ont empêché la femme fichée S17 de voyager.

«Nous travaillons sous la tutelle du pouvoir exécutif et nous appliquons la loi et lui, il profite de son poste de député pour vouloir semer le chaos et imposer sa propre loi», ont-ils dénoncé en rappelant que ce sont les mêmes députés qui ont fait la même chose au port de la Goulette.

«Vive la Tunisie, non au terrorisme», ont lancé les agents qui se sont rassemblés à l’aéroport en scandant des dégages à Makhlouf et les députés d’Al-Karama et en entonnant l’hymne national.

Y. N.