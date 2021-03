Présidence de la république : La Banque mondiale alloue 300 millions de dollars au profit d’un million de familles tunisiennes

Partagez 0 Partages

La présidence de la république a annoncé, aujourd’hui, lundi 15 mars 2021, que la Banque mondiale a alloué 300 millions de dollars au profit d’un million de familles tunisiennes, et ce, dans le cadre d’un programme social, sous la tutelle du chef de l’État.

Dans un communiqué, la présidence a précisé que Kaïs Saïed a reçu, aujourd’hui, Ferid Belhaj, vice-président pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord de la Banque mondiale et que les deux hommes ont discuté de la situation financière et économique en Tunisie ainsi que les moyens pour faire face aux difficultés.

Le président Saïed a rappelé, lors de cette rencontre, la lenteur dans le processus de la récupération des avoirs spoliés à l’étranger, tout en réaffirmant son engagement à tout mettre en œuvre pour parvenir à un résultat et que le peuple tunisien puisse récupérer ses droits .

Quant à M. Belhadj, il a souligné que la Banque mondiale est disposée à aider la Tunisie, à ce propos, notamment en mettant à sa dispoition son expertise dans ce domaine.

La présidence de la république a également rapporté que la Banque mondiale a réaffirmé sa volonté à aider la Tunisie et il a été annoncé à l’occasion, que 300 millions de dollars ont été débloqué au profit d’un million de familles tunisiennes, dans le cadre d’un programme social mis sous la tutelle de Kaïs Saïed.

Sur un autre plan, le président a également abordé le projet de la cité médicale «Les Aghlabides» à Kairouan, en soulignant l’importance de ce projet, qui pourrait créer près de 50.000 emplois et attirer de nombreux investisseurs dans divers domaines.

Ferid Belhaj a affirmé de ce fait, la volonté de la Banque mondiale à contribuer à l’achèvement des études nécessaires relatifs à la réussite de ce projet, annoncé l’na dernier, par le président de la république.

Rappelons que selon M. Saïed, cette cité sera bâtie sur 500 hectares, et comprendra de nombreuses spécialités médicales, des espaces universitaires, une unité industrielle, une unité d’énergie renouvelable, une cité résidentielle et des espaces de loisirs, un centre culturel, des salles de théâtre et de cinéma, ainsi qu’une unité d’évacuation sanitaire conforme aux normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Y. N.