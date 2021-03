Karim Guellaty publie son premier roman, ‘‘Une foi n’est pas coutume’’

Juriste spécialisé en stratégie politique et communication, Karim Guellaty vient de publier son premier roman ‘‘Une foi n’est pas coutume’’, avec en sous-titre ‘‘Heureux comme Abdallah en France’’, aux éditions Déméter, à Tunis (208 pages, Tunis, mars 2021, prix : 22 DT).

À 46 ans, avec sa femme et ses deux filles, Abdallah, informaticien tunisien, va faire partie de l’immigration choisie française; «parce qu’en Tunisie on manque de tout, et qu’en France on manque d’informaticiens». Dans la banlieue parisienne où il vient de s’installer, l’imam de sa mosquée va lui demander de renoncer à son islam tunisien pour passer à celui, plus radical, qui lui est présenté comme étant celui du Livre. Dans le même moment, il vit les débats sur la laïcité comme une injonction républicaine à jeter un voile sur ses croyances. «Christian, mon responsable, m’a posé beaucoup de question sur mon islam… et j’avais l’impression que ce n’était pas de réponses qu’il voulait, mais des excuses», dira-t-il, comme pour traduire le malaise souvent ressenti par les musulmans en France.

Dans un style vif qui mélange humour et connaissances, ce roman fait entrer le lecteur au cœur d’une société française en pleine crise identitaire et au cœur d’une famille tiraillée. Il sera question d’islam, mais aussi d’amour, d’amitiés, de politique, ou encore d’Histoire. Jusqu’à ce que leur vie bascule…

Karim Guellaty, juriste de formation, est Tunisien de père, Français de mère et «binational de cœur», comme il aime se définir. Né en 1973, il a grandi en Tunisie. Il est allé ensuite étudier le droit à Paris, pour l’enseigner ensuite. Il dirige aujourd’hui une entreprise spécialisée en stratégie politique et communication, en marge d’une activité de services numériques. Il est co-auteur du ‘‘Droit musulman’’, dans la collection «Que sais-je ?» (éd. PUF, Paris, 2000), et du ‘‘Droit des sociétés informatiques’’ dans la collection «Approfondir» (éd. Litec, Paris 2001), ‘‘Une foi n’est pas coutume’’ est son premier roman.