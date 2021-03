Ligue des Champions : L’Espérance de Tunis bat le Zamalek et se qualifie pour les quarts de finale

Partagez 0 Partages

Ph. EST.

L’Espérance sportive de Tunis (EST) a battu ce soir, mardi 16 mars 2021, le Zamalek au Caire, et s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions africaine.

Les Sang et Or ont remporté ce match comptant pour la 4e journée de la phase de poules, avec un but signé Hamdou El Houni, sur une passe décisive de Hamdi Naguez, à la 73ème minute.

Avec 10 points, l’EST a conforté ainsi sa place dans le groupe D et s’est qualifié pour les quarts de finale et devra affronter, lors de la 5e journée, le Teungueth FC, au Sénégal.

Y. N.