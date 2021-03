Tunis accueille la 6e édition de l’Ecole d’été sur la migration

De gauche à droite Mohamed Trabelsi, Marcus Cornaro, Souad Abderrahim, Azzouz Samri, Gregory LoGerfo, et Sami Hanachi.

La 6e édition de l’Ecole d’été sur la migration (EEM), organisée conjointement par l’Institut national du travail et des études sociales (INTES) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a entamé ses travaux aujourd’hui, mardi 15 mars 2021, au siège de la municipalité de Tunis, sur le thème ‘‘Migration, emploi, protection, gouvernance, diaspora’’.

Cette 6e édition, ouverte en présence du ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, le maire de Tunis Souad Abderrahim, l’ambassadeur de l’Union européenne Marcus Cornaro, le chef de mission adjoint de l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie Gregory LoGerfo, et le directeur général de l’INTES Sami Hanachi, offre aux participants un espace de formation et d’échange sur la question pertinente de corrélation entre la migration et l’emploi dans un contexte international difficile, marqué par l’impact de la crise sanitaire mondiale et son impact sur la main-d’œuvre internationale et nationale.

L’Ecole d’Eté est un programme de formation complet d’une durée de 5 jours et permettant à 60 participants, dont des décideurs politiques, des universitaires, des membres de la société civile et des étudiants diplômés, venus du monde entier, d’approfondir leurs connaissances sur un thème spécifique lié à la migration.

Lors de la cérémonie d’ouverture, M. Trabelsi a rappelé que «la migration, en Tunisie et depuis l’indépendance, a joué un rôle important dans le processus du développement du pays» et qu’aujourd’hui, il est nécessaire «d’établir des concertations et des mécanismes de coopérations multilatérales pour assurer le droit à la mobilité et garantir un travail décent dans le cadre d’une migration régulière et ordonnée». Pour sa part, Mme Abderrahim a souligné l’engagement sans faille de la municipalité de Tunis dans le soutien de l’accès aux droits fondamentaux pour tous les habitants de la ville, et sa disposition de rester à l’écoute de leurs préoccupations et leurs problèmes, et à offrir son aide et veiller à la coordination entre toutes les structures nationales et internationales afin d’assurer une ville inclusive, résiliente et durable pour tout le monde.

Souhaitant la bienvenue aux participants, le chef de mission de l’OIM, Azzouz Samri a notamment souligné le rôle important que joue la migration dans l’économie mondiale et dans le marché de l’emploi en particulier. M. Cornaro a rappelé que cette initiative s’inscrit dans l’esprit du partenariat entre la Tunisie et l’Europe pour la migration. Il a également souligné que l’aspect de l’employabilité représente un élément clef pour faciliter davantage la mobilité et la migration circulaire entre les deux rives de la méditerranée. De son côté, M. LoGerfo a déclaré que «le gouvernement américain est heureux de soutenir la 6e édition de l’EET. Les États-Unis et la Tunisie demeurent engagés à faire face ensemble aux défis communs et à trouver des solutions qui protègent les droits de l’homme et la dignité de tous les individus», a-t-il conclu. M. Hanachi a rappelé quant à lui la nécessité de «renforcer la recherche en matière de migration pour une meilleure connaissance de ce phénomène».

L’OIM Tunisie travaille avec ses partenaires gouvernementaux, nationaux et internationaux et avec la société civile pour promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière, et met en œuvre une large panoplie de projets de migration et d’emploi visant à appuyer le gouvernement pour une meilleure gestion de la migration, promouvoir l’engagement de la diaspora tunisienne pour le développement économique du pays, assister les migrants, améliorer l’accès aux données migratoires.