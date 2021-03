Tunisie : Décès d’Ahmed Mghirbi

Ahmed Mghirbi, ancien footballeur, entraîneur et consultant, est décédé, en ce début de semaine, à l’âge de 74 ans. C’est ce qu’a annoncé, ce matin du mardi 16 mars 2021, la page officielle de son ancien club, le Stade tunisien (ST).

Né le 17 juin 1946 à La Manouba, Ahmed Mghirbi n’a connu, en tant que joueur, que le Stade tunisien, avec lequel il a remporté la coupe de Tunisie en 1966. Il comptait également 32 sélections avec l’équipe nationale entre décembre 1966 et novembre 1972.

Comme coach, il a entraîné 5 équipes : Le Stade tunisien (1976, 1991, 1992, 1995-1996 et 2003), le Club sportif de Menzel Bouzelfa (1976-1977), l’Olympique de Béja (1978-1979, 1988-1989 et 2001) et le Club sportif des cheminots (1980-1986 et 1989-1990). Il compte un seul titre : la coupe de Tunisie avec le ST en 2003.

Suite à sa carrière d’entraîneur, Mghirbi a été consultant sportif, notamment sur la chaîne de télévision privée Nessma et sur la télévision nationale.

C. B. Y.