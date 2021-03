Football – Ligue 1 : Le suspense se poursuit en bas de tableau

Après la victoire du Club athlétique bizertin (CAB) et le match nul du Club africain (CA), cet après-midi, en ouverture de la 19 journée de la Ligue 1 professionnelle de football, le suspense se poursuit en bas de tableau. Un point seulement sépare désormais les deux équipes, qui se sont, certes, «réveillées» en cette phase retour, mais qui sont toujours dans la zone rouge.

Le CAB a battu l’Union sportive de Tataouine (UST), 2 buts à 1 à Bizerte. Les buts ont été inscrits par Nader Jerbi à la 44e minute et Amadou Sabo à la 52e minute pour les locaux, tandis que Ahmed Hammemi a marqué le seul but des visiteurs, sur pénalty, à la 83e minute.

De son côté, le Club africain a enchaîné son 7e match sans défaite, en tenant l’Étoile sportive de Métlaoui (ESM) en échec, 0-0.

L’autre club concerné par la relégation, l’Olympique de Béja (OB), a été battu à Soliman 1-0.

Au classement, Mélaoui et Tataouine occupent la 9e et la 10e position avec 22 points, tandis que le CA et le CAB demeurent respectivement 12e et 13e avec 18 et 17 points, juste derrière l’OB qui a 21 points.

A noter que le CAB, Tataouine et Béja ont, chacun, un match en moins.

La dernière rencontre qui a eu lieu aujourd’hui a opposé Ben Guerdane à Rehjiche et elle s’est soldée sur une victoire des locaux 2-1.

Voici le classement provisoire :

C. B. Y.