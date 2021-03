Hichem Mechichi «humilié» par les photos publiées par la présidence de la république

Partagez 13 Partages

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, se serait senti humilié par les photos publiées par la présidence de la république, relatives à la cérémonie de départ du chef de l’État, Kaïs Saïed, vers la Libye, ce mercredi 17 mars 2021, pour une visite officielle.

C’est ce qu’a rapporté Mosaïque FM, qui a cité des responsables de la présidence du gouvernement assurant que les services de communication de celle-ci protesteront auprès de leurs homologues à la présidence de la république.

Sur les photos publiées ce matin sur la page officielle de la présidence de la république, on voit Kaïs Saïed en train de saluer le gouverneur de Tunis, Chedly Bouallegue, et la mairesse de Tunis, Souad Abderrahim, alors que Hichem Mechichi est toujours placé au second plan, comme s’il s’agissait d’une personne insignifiante.

La présidence du gouvernement aurait estimé que cet acte va à l’encontre des protocoles de l’État et qu’il ternit l’image de Hichem Mechichi, selon la même source.

Rappelons que le président de la république et le chef du gouvernement sont en conflit depuis plusieurs mois. Le premier a même refusé d’accueillir les nouveaux ministres désignés par le second dans le cadre d’un remaniement ministériel pour la prestation de serment, ce qui a donné lieu à un blocage. Pourtant, c’est Kaïs Saïed lui-même qui avait choisi Hichem Mechichi comme chef de gouvernement.

C. B. Y.