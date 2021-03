L’ambassadeur d’Allemagne en Libye Oliver Owcza se réjouit de la visite du président Saïed

Partagez 8 Partages

«Encourageant de voir cet accueil du président tunisien Kaïs Saïed par le Chef du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Menfi, à Tripoli!», a commenté, ce mercredi 17 mars 2021, Oliver Owcza, ambassadeur d’Allemagne en Libye.

«Imaginez le potentiel de coopération le domaine du commerce, de la formation et du tourisme», a-t-il encore ajouté dans un Tweet, en y affirmant que l’Allemagne sera prête à «soutenir les initiatives entre les trois parties».

Rappelons que le président Saïed, en visite aujourd’hui en Libye, a rencontré Mohamed Al-Menfi et le Premier ministre Abdelhamid Al-Dabaiba, qui ont officiellement pris leurs fonctions lundi dernier et qui ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération et la collaboration des deux pays, notamment en ce qui concerne les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays

Les 3 hommes ont convenu dans ce sens de la mise en place d’un plan d’action pour redynamiser les investissements, notamment en facilitant les procédures frontalières entre la Tunisie et la Libye, ainsi que les procédures entre les Banques centrales tunisienne et libyenne, précise encore la présidence de la République.

Y. N.