Rached Ghanouchi empêche Abir Moussi de rejoindre le Bureau du Parlement

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, a publié aujourd’hui, jeudi 18 mars 2021, une circulaire interne qui comprend une décision d’empêcher la députée Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL) et de son bloc parlementaire, de rejoindre le Bureau du Parlement.

Il a justifié cette décision par «sa perturbation des activités du bureau du Parlement et sa violation du règlement intérieur de l’Assemblée en diffusant des vidéos en direct sur sa page Facebook».

Notons que Ghannouchi, ainsi que le reste des membres du bureau, avaient quitté leur réunion, dans un premier temps, lorsque Moussi l’a rejointe et a porté de nombreuses accusations contre le bloc d’Ennahda et Ghannouchi tout en filmant et en diffusant les images en direct sur sa page Facebook.

Naturellement, Moussi est entrée dans une confrontation avec les employés du Parlement lorsqu’ils l’ont informée qu’elle était interdite de rejoindre le Bureau du Parlement.

C. B. Y.