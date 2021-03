Tunisie : 48 ans de prison à l’encontre de 10 personnes ayant formé une cellule terroriste

Les 10 membres d’une cellule terroriste tunisienne démantelée en 2017 ont écopé, chacun, de 48 ans de prison ferme avec exécution immédiate.

C’est le verdict prononcé hier, mercredi 17 mars 2021, par la chambre criminelle spécialisée en les affaires de terrorisme au tribunal de première instance de Tunis.

Les 10 accusés (5 hommes et 5 femmes) ont été reconnus coupables d’avoir formé une cellule ayant prêté allégeance à l’État islamique (Daech) et œuvré au voyage de jeunes tunisiens vers les zones de conflit en Syrie et en Libye.

La cellule avait été découverte dans l’un des gouvernorats du nord du pays, rapporte Mosaïque FM, qui indique que des passeports, des ordinateurs et de l’argent en possession de ses membres avaient été saisis à l’époque.

C. B. Y.