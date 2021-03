Covid-19 : Hechmi Louzir se fait vacciner et appelle les Tunisiens à s’inscrire à la campagne de vaccination

Hechmi Louzir, directeur de l’Institut Pasteur, membre du comité scientifique en charge de la lutte contre le Coronavirus, et directeur de la campagne nationale de la vaccination contre la Covid-19, a donné l’exemple ce vendredi 19 mars 2021, en se faisant vacciner, à l’instar de 6860 autres professionnels de la santé.

Dr Louzir par ailleurs appelé les Tunisiens à s’inscrire via la plateforme Evax et les a encouragé à se faire vacciner, lit-on dans un communiqué publié, ce soir, par le ministère de la Santé, en rappelant que l’inscription se fait via la plateforme accessible par téléphone en composant le *2021# ou sur le site Web Evax, ou encore en appelant le numéro vert 80.10.20.21, sachant que chaque personne peut également en inscrire 4 autres et se charger du suivi de leurs dossiers.

Notons que la campagne de vaccination a été lancée en Tunisie, le 13 mars courant et qu’à ce jour 6861 professionnels de la Santé, ont reçu leur première dose de vaccin.

A partir du 1er avril, les personnes âgées de 75 ans et plus et celle de 65 ans et plus portant des maladies chroniques, commenceront leur vaccination, selon le ministère de la santé qui vise d’ici fin juin 3 millions de Tunisiens vaccinés.

Y. N.