Dans ‘‘Je vous écris d’une autre rive’’, Sophie Bessis s’interroge sur le devenir du monde

L’historienne et journaliste tuniso-française Sophie Bessis vient de publier aux éditions Elyzad à Tunis, un nouvel essai intitulé ‘‘Je vous écris d’une autre rive. Lettre à Hannah Arendt’’ (96 pages, Tunis, mars 2021).

Dans ce court texte passionnant, qui interroge sur notre devenir collectif, Sophie Bessis aborde sans détours la question palestinienne et l’européocentrisme de la pensée de Hannah Arendt. Elle dialogue avec la philosophe, la conteste parfois, l’admire toujours..

Dans la présentation de l’ouvrage, on lit notamment : «Vous verrez dans ces pages que j’ai des choses à vous reprocher. Mais ce que j’ai lu de vous sonne en moi comme un appel à fouiller la mémoire, à lire l’Histoire à travers elle aussi pour aller de l’avant», écrit Sophie Bessis, en s’adressant à Hannah Arendt, qui occupe une place particulière dans la pensée du XXe siècle. Elle en a vécu les tragédies, a tenté d’en expliquer les causes et les manifestations. Cette expérience l’a conduite à s’intéresser à la genèse du sionisme et de la création de l’Etat d’Israël et à poser un regard visionnaire sur le destin de ce nationalisme particulier.

Dans un aller-retour entre les guerres du vieux monde et les défis actuels, Sophie Bessis dialogue avec la philosophe, la conteste parfois, l’admire toujours. Cette lettre se veut un propos libre, personnel et politique, et une interrogation sur notre devenir collectif.