Sidi Bouzid : Le directeur d’une école organise son «mariage ôrfi» au sein l’établissement scolaire !

La délégation de l’Education à Sidi Bouzid a ouvert une enquête après que le directeur d’une école à El-Makarem ait utilisé l’établissement scolaire qui est sous sa tutelle, pour organiser, lundi dernier, son «mariage ôrfi» (une sorte de concubinage halal au nom de l’islam).

Selon les premiers éléments, l’épouse du directeur qui a affirmé être toujours mariée à ce directeur, a appelé le voisinage, dont des parents d’élèves, en renfort. ils se sont rendus à l’école, où le directeur fêtait tranquillement son mariage illégal. Ce dernier a été sorti de force de l’école et la police a dû intervenir.

Arrêté et entendu par le procureur, le directeur de l’école a finalement été relâché pour le moment, précise Houcine Akremi délégué régionale de l’Éducation, en affirmant que son département s’intéresse essentiellement à l’utilisation illégale de ce mariage, et en ajoutant qu’une enquête est ouverte à ce propos et qu’il a convoqué ledit directeur qui ne s’est…toujours pas présenté.

Y. N.