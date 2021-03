Yadh Elloumi prie Dieu pour qu’Il abatte sa malédiction sur ses adversaires politiques !

Dans un post Facebook publié hier, jeudi 18 mars 2021, le député Qalb Tounes Yadh Elloumi fait une drôle de prière ou «dou3a» qui n’a rien de drôle du tout. Le député, dont on appréciera le niveau intellectuel et moral, implore Dieu pour que sa malédiction («laâna» et «sokht») s’abatte sur ses adversaires politiques.

Aller jusqu’à dire «Allahoma ahlek naslahom» (Que Dieu fasse disparaître leur progéniture !), c’est atteindre un degré de haine des autres qui déshonore tout être humain, et que dire lorsqu’il s’agit, comme ici, d’un député, censé représenter le peuple ?

M. Elloumi, expert comptable de son état, serait plutôt un expert en haine. Lui qui aime se présenter comme un homme de foi, et qui affiche ostensiblement sa religiosité, ne sait-il pas que le bon Dieu n’aime pas les gens haineux et qu’il n’exauce pas leurs vœux.

Dans tous les cas, nous sommes en présence d’un homme frustré, aigri et haineux, et qui se laisse souvent aller à des déclarations d’un grotesque incommensurable.

I. B.