Nouveau report du lancement du satellite tunisien «Challenge One»

Partagez 7 Partages

Le lancement du satellite tunisien, « Challenge One » initialement prévu ce samedi 20 mars 2021 et qui a été reporté pour demain, pour des raisons climatiques, a finalement de nouveau été reporté, indique le groupe Telnet.

«L’agence spatiale Roscosmos a annoncé que le lancement de la fusée porteuse Soyuz-2, depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, a été reporté au lundi 22 mars 2021, à la même heure», précise Telnet, en affirmant ne pas être à l’origine de ce retard et en expliquant que les reports sont courants dans ce domaine : «30 % des lancements sont retardés parce que les lanceurs spatiaux sont extrêmement complexes et toute circonstance inappropriée ou erronée pourraient causer des pertes. La sécurité et le succès sont donc une priorité absolue».

De son côté l’ambassade de Tunisie en Russie a confirmé les faits en commentant : «Roscosmos a annoncé le report du lancement de la fusée porteuse Soyuz-2 avec l’étage supérieur Fregat et 38 engins spatiaux étrangers à bord (y compris le satellite tunisien Challenge One) ».

L’ambassade précise que ce report a été décidé en raison d’un «problème technique», selon l’agence spatiale russe.

Y. N.