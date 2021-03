Report du lancement du satellite tunisien «Challenge-One» : Explications du groupe Telnet

Partagez 0 Partages

Le lancement du satellite tunisien, «Challenge-One» prévu, ce matin à 7h, depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan a été reporté et sera finalement lancé demain, indique le Pdg du groupe Telnet Mohamed Frikha, en expliquant les raisons de ce report.

Le Pdg explique que cette décision a été prise en raison des raisons climatiques, en précisant que la fusée russe Soyouz-2 qui transporte « Challenge-One » et d’autres satellites, dont des japonais, n’a pas pu décoller en raison de fort vents à Baïkonour au Kazakhstan.

De son côté, le Tunisien Dr Mohamed Abid, ingénieur à la Nasa, ingénieur en chef adjoint en mécanique de la mission «Mars 2020», a commenté ce report en affirmant que cette pratique est courante et que les lancements sont tributaires des conditions climatiques.

«C’est un classique et parfois il y a également des report pour des problèmes techniques. En général dans le domaine des lanceurs, on choisit un moment favorable pour le lancement. Donc à demain inchallah», a-t-il ajouté dans un enregistrement diffusé par M. Frikha via sa page Facebook.

Y. N.