Tunisie : Abid Briki pour des élections anticipées

Le secrétaire général du Mouvement Tunisie en avant Abid Briki estime que la situation actuelle marquée par des tensions et une crise politique sans précédent impose la mise en place d’élections anticipées.

Abid Briki qui intervenait ce samedi 20 mars 2021 sur Jawhara FM, a ajouté qu’il est nécessaire de revoir la loi électorale notamment pour mettre fin à la corruption et à l’argent politique sale, a-t-il dit en marge de la réunion organisée par Tunisie en avant à Hammamet.

La situation n’est plus tolérable et le pays traverse une crise étouffante à tous les niveaux,a-t-il dit en appelant le président de la République à agir et à jouer pleinement son rôle.

Abid Briki a également affirmé que son mouvement est en train de prendre contact avec de nombreux partis politiques pour mettre en place une nouvelle vision sociale afin de sauver le pays et sortir de la crise.

Y. N.