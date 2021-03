Tunisair : Trois stewards arrêtés à l’aéroport de Marseille pour infraction douanière

La compagnie aérienne nationale Tunisair a annoncé ce dimanche 21 mars 2021, la suspension de 3 de ses stewards arrêté à l’aéroport de Marseille, et ce pour infraction douanière.

les 3 stewards qui étaient à bord du vol Tunis-Marseille ce matin, ont été les autorités françaises précise Tunisair en affirmant que la direction de la compagnie a décidé de les suspendre , en attendant les résultats de l’enquête qui déterminera les circonstances et leurs responsabilités dans la dite infraction douanière, dont les détails n’ont pas été communiqués.

Selon des informations non officielles, les stewards en question, auraient cachés des cigarettes de contrebande dans des sacs poubelles dans l’avion, dans le but de les revendre et qui devaient être récupérés par les agents de nettoyage à l’aéroport….

