Ferid Belhaj : «Le port de Radès est le symbole du blocage en Tunisie»

Partagez 19 Partages

Le vice-président de la Banque Mondiale pour la région Mena (Middle East North Africa), le Tunisien Ferid Belhaj, a déclaré que le port de Radès est le symbole du blocage en Tunisie et tant que ce blocage n’est pas surmonté, même si toutes les entreprises seront restructurées, rien n’avancera. Vidéo.

Le port gangrené par la corruption, les trafics, la nonchalance et où un système informatique a été mis en place mais rapidement saboté demeure un grand problème pour la Tunisie.

La fluidité des échanges commerciaux est lourdement impactée, le fléau de la corruption fatigue les chefs d’entreprise, décourage les investisseurs potentiels et ternit l’image du pays. Les bateaux maintenus longuement en rade en attendant d’être autorisées à accoster, à cause du laisser-aller et de la mauvaise gouvernance, coûtent à l’Etat un milliard de dinars par an.

Les opérateurs économiques, les exportateurs, les importateurs, les partenaires commerciaux de la Tunisie, les institutions internationales, tous se plaignent de l’état calamiteux de ce port qui cristallise tous les maux de ce pays… et les autorités regardent et ne réagissent pas, sans doute par manque de courage et par peur des ripoux qui sévissent au port et qui en ont fait leur chasse gardée.

M. Belhaj conclue par une phrase que Jean-Yves Le Drian avait dite aux Libanais l’été dernier, quelques jours seulement avant l’explosion de la tragédie du port de Beyrouth : «Aidez-nous à vous aider».

I. B.

Vidéo.