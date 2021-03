Kasserine : Découverte d’un site archéologique à Foussana

Un site archéologique a été découvert au niveau de la route régionale 91 à Foussana, au gouvernorat de Kasserine par une équipe de l’Institut national du patrimoine (INP), sous la direction du Dr Nabiha Aouadi.

C’est ce qu’a annoncé le gouvernorat de Kasserine, hier, dimanche 21 mars 2021, en précisant que ce site, daterait de 6000 ans, a été baptisé «Keddas Remad» (en référence à l’époque à laquelle il remonterait).

«Les recherches de l’équipe dirigée par Mme Aouadi, qui a mené des fouilles et des études scientifiques, ont révélé qu’il s’agirait probablement de l’un des meilleurs sites archéologiques en Tunisie, parce qu’il contient des vestiges archéologiques de différentes cultures», indique encore le gouvernorat dans son communiqué.





Adel Mabrouk, gouverneur de Kasserine, s’est rendu sur les lieux accompagné du directeur régional de l’INP et du délégué régional des affaires culturelle afin de découvrir le site : «il est nécessaire d’intervenir afin de protéger et de valoriser le site et de l’inclure dans la route touristique de la région», a-t-il lancé.

Y. N.