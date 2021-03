La lutte contre la corruption dans le secteur des médias, au cœur d’une rencontre entre Saïed et la Haica

Le chef de l’État Kaïs Saïed a reçu, ce lundi 22 mars 2021 au Palais de Carthage, le président de la Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle Nouri Lajmi et Hichem Snoussi, membre de cette instance. La lutte contre la corruption et la préservation de l’indépendance des médias étaient au cœur de cette rencontre.

Nouri Lajmi et Hichem Snoussi ont remis au président de la République le rapport d’activité de la Haica (2018) et ont fait part au chef du gouvernement des pression et de certaines difficultés rencontrées pour faire appliquer la loi, tout en soulignant l’importance de maintenir les médias indépendants et en annonçant qu’un comité de l’instance a été chargé d’établir un rapport sur les abus et les violations commises par certains médias.

Kaïs Saïed a pour sa part réitéré son soutien aux médias libres et la nécessité d’appliquer la loi contre les chaînes illégales, à lutter contre la corruption dans le secteur de l’information et mettre fin à la propagande politique et aux financements étrangers de plusieurs médias visant, notamment, à influencer l’opinion publique, lit-on dans un communiqué de la présidence.

Il a aussi appelé à accélérer le traitement du dossier des chaînes illégales, à lutter contre la corruption dans le secteur des médias, contre la propagande politique aussi et les financements étrangers qui leur font perdre toute crédibilité et en font des organes de propagande visant à influencer l’opinion publique, à parvenir ou à rester au pouvoir.

