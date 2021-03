Oussama Mohamed: «Chahed est le plus grand bénéficiaire de l’incarcération de Karoui»

Oussama Mohamed dans les studios de Nessma et posant fièrement aux côtés de Marine Lepen.

Oussama Mohamed, pièce maîtresse de Nessma TV – outil de propagande médiatique de Nabil Karoui – et l’un des piliers de ses talk-shows politiques où il officie comme un propagandiste attitré du président fondateur du parti Qalb Tounes et présenté frauduleusement comme activiste et analyste, excelle dans la victimisation du patron de Nessma et les attaques ciblés contre ses adversaires. Vidéo.

Par Imed Bahri

Hier, dimanche 21 mars 2021, il nous a appris que le principal bénéficiaire de l’incarcération de Karoui, dans des affaires d’évasion fiscale, de corruption financière et de blanchiment d’argent, est l’ancien chef de gouvernement Youssef Chahed bien plus que le président de la république Kaïs Saïed, qui, on le sait, sont les deux pestiférés de la «planète Karoui».

La machine de propagande de Karoui fonctionne à plein régime

Le système Karoui repose sur son «parti» ou plutôt son instrument politique Qalb Tounes mais surtout et essentiellement sur son outil de propagande médiatique en l’occurrence sa chaîne Nessma TV, diffusant illégalement depuis 2014 car non autorisée par la Haute autorité indépendante de la communication audio-visuelle (Haica) et vouée à l’exécution de ses agendas, politiques et autres, sans laquelle il serait «walla chi» (rien du tout) pour reprendre la formule levantine chère au baratineur Safi Saïd.

Pour mettre en musique la propagande karouiste, des propagandistes attitrés sont mis en front line et parmi eux figure en bonne place un visage familier et qui le devient de plus en plus, Oussama Mohamed. Présent d’une manière très récurrente sur les plateaux de la chaîne, il défend comme par hasard corps et âme Nabil Karoui plus que ce dernier défendrait sa propre personne.

L’adage dit plus royaliste que le roi, Oussama Mohamed est plus karouiste que Karoui. Le fait-il bénévolement et gratuitement pour l’amour du magnat de télévision et de publicité ou bien est-il rémunéré ? Mystère et boule de gomme.

Il faut dire que Karoui a toujours eu ses propagandistes attitrés. Il y a eu Oussama Khelifi, aujourd’hui député de son parti Qalb Tounes et chef de son bloc parlementaire. Il y a eu aussi le sulfureux Néjib Dziri, un militant gauchiste connu pour être le larbin de l’affairiste Chafik Jarraya, incarcéré depuis mais 2017 dans des affaires de corruption, et Nabil Karoui, figure en janvier 2019 avec Riadh Jerad, actuel chroniqueur de la chaîne Attessia, des éphémères «gilets rouges» surnommés ironiquement à l’époque «gilets Karoui» dont Dziri venait faire la publicité, comme par hasard, sur Nessma. Le mouvement était alors dirigé contre le chef de gouvernement à l’époque, Youssef Chahed.

Les déclarations d’un zélé thuriféraire

Oussma Khelifi, sans doute très pris au Bardo et Néjib Dziri, sans doute très sulfureux, de nouveaux propagandistes ont pris leur place sur Nessma TV et Oussama Mohamed figure en très bonne place. Ne cessant de présenter Karoui comme une victime persécutée et de défendre des thèses plus tirées par les cheveux les unes que les autres, il nous a appris hier, dimanche 21 mars 2021 que l’ancien chef de gouvernement Youssef Chahed est le principal bénéficiaire de l’incarcération de Nabil Karoui et ce bien plus que le président de la république Kaïs Saïed.

Oussama Mohamed a aussi déclaré hier sur Nessma: «J’insiste sur le fait que Youssef Chahed contribue dans l’ombre au pourrissement de la situation. Il est parmi les personnes qui exploitent le chaos et l’instabilité politique pour faire leur retour et pour se repositionner parce que lui et sa clique ont été rejetés par le peuple tunisien, il ne peut retourner que de cette manière», avant d’ajouter: «Youssef Chahed veut retourner à tout prix et par n’importe quelle manière. On sait que ce qu’a fait Chahed reste le plus dangereux, bien plus que ce qu’a fait Kaïs Saïed. Il est en train de travailler pour saboter le chef du gouvernement car c’est de son intérêt qu’aucun gouvernement venu après lui ne réussisse. Et ici, je lance un message au chef du gouvernement Hichem Mechichi, Youssef Chahed a des yeux partout, dans toutes les institutions de l’Etat qui sont en train de te saboter tout en te disant qu’ils sont avec toi, il a même ses hommes au ministère de l’Intérieur».

Bien sûr, le fait que Tahya Tounes, le parti présidé par Youssef Chahed, ait voté la confiance au gouvernement Hichem Mechichi et qu’il fasse partie de sa ceinture politique, n’incite pas le propagandiste à nuancer sa thèse pour le moins grotesque.

Oussama Mohamed qui avait écrit sur sa page Facebook, en 2017, lors du deuxième tour de l’élection présidentielle française, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, que s’il était français, il voterait pour la candidate de l’extrême droite, pourrait se consoler en continuant à faire le propagandiste de Nabil Karoui. En continuant sur cette lancée, il pourrait devenir député Qalb Tounes en 2024, l’exemple d’Oussama Khelifi est éloquent car Karoui sait remercier ses zélateurs.

