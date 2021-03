Monastir : Ayech Ben Tekaya, 102 ans, reçoit la première dose du vaccin Pfizer

Partagez 8 Partages

Le ministère de la Santé a annoncé que le citoyen Ayech Ben Tekaya, 102 ans, a reçu, hier, la première dose du vaccin Pfizer, devenant, ainsi, la personne la plus âgée en Tunisie à se faire vacciner.

Ayech Ben Tekaya, qui s’était inscrit via la plateforme Evax, a été contacté par SMS, par le centre régional de vaccination de Monastir , dans le cadre du démarrage de la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus ajoute le ministère qui remercie ce citoyen de 102 ans pour la confiance qu’il a accordé à cette campagne nationale et qui invite ses compatriotes à lui emboîter le pas.

Pour rappel, l’inscription se fait via SMS, en envoyant gratuitement Evax au 85355 ou par le code téléphonique en composant le *2021# et sur le site Web Evax. Il est également possible d’appeler le numéro vert 80.10.20.21, pour s’inscrire sachant que chaque personne peut également en inscrire 4 autres et se charger du suivi de leurs dossiers.

Y. N.