Tunisie : Des associations appellent à la reprise d’un «rythme scolaire normal pour sauver l’année et les élèves»

Partagez 8 Partages

Suite à l’allègement en Tunisie des mesures de lutte contre le coronavirus et la reprise progressive des activités administratives, commerciales et culturelles, la Société Tunisienne de Pédiatrie , la Société Tunisienne de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et l’Association Tunisienne de Défense de l’Enfant ont appelé les autorités à une se d’un «rythme scolaire normal», sot à mettre fin au système par groupe toujours en vigueur dans les écoles».

Estimant que ce système est inadapté et constitue une «irrégularité pédagogique qui a fortement impacté les élèves», les 3 Associations appelle à sauver l’année scolaire en cours et à restituer une continuité de protection pour les population vulnérables.

La même source affirme que suite à la mise en place de ce système par groupe, il a été constaté des difficultés d’apprentissage, une détresse psychologique perçue chez un grand nombre d’élèves, citant notamment des symptomatologie anxieuse et dépressives, une augmentation du recours à la violence et à l’agressivité allant jusqu’à la conduite suicidaire.

«L’exacerbation des inégalités scolaires laissent présager une augmentation de l’abandon scolaire», alertent les associations de l’Enfance, en appelant à sauver l’année scolaire en cours et garantir une éducation de qualité pour tous les élèves, «tout en prévoyant des mesures de rattrapage pour les enfants en difficulté scolaire et en renforçant les mesures d’écoute et de détection de détresses psychologiques des enfants soumis à de multiples stress, violences et exploitations afin de leur assurer une prise en charge adaptée».

Y. N.