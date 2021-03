Tunisie : Mondher Lakhal nommé directeur général de la BNA Bank

Après avoir assuré l’intérim depuis le 1er octobre 2020, Mondher Lakhal a été nommé directeur général de la Banque nationale agricole (BNA Bank), suite à une réunion du conseil d’administration, jeudi dernier, 18 mars 2021, rapporte le site d’information IlBoursa.com.

Mondher Lakhal succède ainsi à Habib Benhadj Kouider qui avait décidé, en juillet 2020, de ne pas renouveler son mandat et de prendre sa retraite après près de 5 ans passées à la tête de la banque détenue à plus de 60% de l’État, le secteur public et le secteur parapublic.

M. Lakhal , par ailleurs, signé une convention de partenariat entre la BNA et le ministère de la Jeunesse, des Sports et l’intégration Professionnelle pour l’aménagement des terrains de quartiers omnisports afin de démultiplier les aires de jeu en Tunisie.

Notons que M. Lakhal occupait, depuis avril 2019, le poste de directeur général adjoint au sein de la BNA Bank.

C. B. Y.