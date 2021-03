Démarrage la centrale de cogénération de CSM GIAS, filiale du Groupe Slama

Après la réussite du projet de cogénération de la société Slama Frères, une autre filiale du Groupe Slama, la société CSM GIAS, a aussi opté pour Clarke Energy, le leader de la cogénération sur le marché tunisien, pour la fourniture, l’installation et la maintenance de son unité de cogénération.

CSM GIAS a sélectionné Clarke Energy pour son projet d’efficacité énergétique. Ce projet clé-en-main permettra à l’usine, sise à Bouargoub, Nabeul, de réduire ses coûts opérationnels et gagner en compétitivité dans un marché fortement concurrentiel.

L’installation de cogénération de CSM GIAS, démarrée en Q4 2020 par les équipes de Clarke Energy, est basée sur un moteur à gaz Innio Jenbacher de type J416, d’une puissance de 1.2 MWe, et adapté au climat tunisien.

Les équipes de Clarke Energy et CSM GIAS ont collaboré d’une manière efficace pour permettre le démarrage du moteur en surmontant les contraintes liées à la pandémie Covid-19.

La centrale fournie à l’usine de CSM GIAS l’électricité, l’eau chaude et la vapeur, atteignant un rendement global de l’ordre de 80%. Cette solution permet à CSM GIAS de réduire de 55% sa facture énergétique, et également de réduire les émissions de CO2 de plus de 2.000 tonnes par an.

Après le démarrage, Clarke Energy assurera la maintenance de la centrale pendant une durée de l’ordre de 20 ans.

Fondée depuis plus 30 ans, CSM GIAS, partenaire depuis 2011 du Groupe International CSM est une entreprise industrielle et commerciale à taille humaine. La société avait pour première activité le conditionnement du beurre, pour ensuite se lancer dans la production de la margarine ainsi que la pâte à glacer et d’autres ingrédients destinés à la Boulangerie et la pâtisserie et autres industriels.

CSM GIAS occupe une position très avantageuse sur les diverses catégories de produits qu’elle commercialise en Tunisie mais elle compte en outre des clients dans plus de 17 pays. L’entreprise mène en effet une stratégie d’expansion internationale à travers des partenaires distributeurs en Afrique et au Moyen Orient. Elle exporte ainsi ses produits vers de nombreuses destinations dans le monde tel que Libye, Egypte, Liban, Syrie, Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Guinée, Cameroun, République du Congo, Gabon, République démocratique du Congo, Gambie, Madagascar.

Ahsen Marrakchi, directeur général de CSM GIAS a commenté : «Le projet de cogénération lancé au sein de notre entreprise a une portée stratégique essentielle dont les enjeux économiques sont appelés à renforcer nos avantages concurrentiels. Le choix de Clarke Energy pour cet investissement de taille a été exécuté sur la base de critères qualitatifs pointus et des exigences à la pointe des standards internationaux et ce, dans l’optique de développer une relation de partenariat que nous avons renforcée à travers le contrat de maintenance établi pour la durée de vie de notre moteur.»

Sahbi Amara, directeur Afrique de Clarke Energy, a déclaré : «Clarke Energy est honorée par la confiance renouvelée du Groupe Slama. Ce projet nous permet de renforcer notre position dans le secteur de l’agroalimentaire tunisien. Nous prouvons une fois de plus que nos solutions s’adaptent aux besoins et aux attentes des partenaires. Les équipes de Clarke Energy ont pour mission d’accompagner CSM GIAS durant tout le cycle de vie de l’installation afin d’atteindre les niveaux escomptés en termes de rendement et de disponibilité».