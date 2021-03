Hichem Meddeb : «Kaïs Saïed et Nadia Akacha peuvent être condamnés à la prison» (vidéo)

Hichem Meddeb, ancien cadre du ministre de l’Intérieur devenu analyste politique à Zitouna TV, a déclaré hier soir, jeudi 25 mars 2021, sur cette chaîne proche du parti islamiste Ennahdha et diffusant illégalement depuis 2014, que le président de la république, Kaïs Saïed, et Nadia Akacha, la directrice de son cabinet, peuvent être condamnés en prison.

Hichem Meddeb parle d’écoutes effectuées par des agents du ministre de l’Intérieur où pourraient être impliqués M. Saïed et Mme Akacha, ajoutant que si cela se confirmait, ces derniers pourraient être poursuivis par la justice et condamnés même après la fin du mandat présidentiel.

Le problème c’est que M. Meddeb avance des faits très graves, qui plus est à propos du chef de l’Etat, la plus haute autorité du pays, sans aucune précaution d’usage et sans apporter le moindre début de preuve à l’appui de ses dires.

Ce faux expert démagogue et dangereux auquel la chaîne Zitouna TV donne l’antenne pendant deux heures tous les jeudis soir et que, pour plaire aux islamistes, le journaliste carriériste Chaker Ben Cheikh n’a pas hésité à inviter sur la chaîne publique Watania 1 à une heure de grande écoute, n’a plus aucune limite.

Prenant avec une certaine légèreté son rôle de propagandiste zélé des islamistes, il est en train d’empoisonner l’opinion publique avec ce qui s’apparente davantage à un délire qu’à une analyse politique.

I. B.