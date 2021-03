Kaïs Saïed reçoit une délégation du syndicat des artistes, présidée par Lotfi Bouchnak (Photos)

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu aujourd’hui, vendredi 26 mars 2021, une délégation du Syndicat des artistes tunisiens (SAT), présidée par le chanteur et compositeur Lotfi Bouchnak.

C’est ce qu’indique un communiqué de la présidence, en précisant que cette rencontre a été l’occasion pour Lotfi Bouchnak de présenter au chef de l’Etat la situation et les difficultés professionnelles, sociales et matérielles auxquelles font face les professionnels du secteur artistique et culturel.

Lotfi Bouchnak, accompagné de membres du syndicat, Nabiha Karawli, Oussama Farhat, Zied Gharsa, Ghazi Ayadi, Nawal Ghachem, Olfa ben Ramadan, Nour Chiba et Asma Ben Ahmed, a également fait part au président de ses attentes de le voir soutenir l’idée de la création d’un ordre des musiciens pour aborder les problèmes existants et réformer les lois régissant ce secteur, dans le cadre d’une nouvelle vision pour l’adapter avec les particularités du contexte actuel.









De son côté, le chef de l’Etat a réaffirmé son soutien au secteur de la culture, en soulignant que la Tunisie a besoin de renforcer le rôle de l’art, qui est un véritable outil de liberté et de consécration des valeurs de la société.

Saïed s’est également dit disposé à interagir positivement avec les suggestions des artistes et de leur Syndicat.

Y. N.