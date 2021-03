Quoi de mieux qu’un cours de droit constitutionnel sur une chaîne illégale ?

Partagez 5 Partages

Non, ce n’est pas une boutade. Un invité que Nessma présente comme constitutionnaliste donne leçon de droit constitutionnel sur la chaîne diffusant illégalement depuis 2014. Et pourquoi pas? Tout est possible dans le royaume des frères Nabil et Ghazi Karoui où la légalité est une notion étrange. Vidéo.

Ce dit constitutionnaliste, répondant au nom de Khaled Dabbabi, un illustre inconnu que Nessma a sorti d’on ne sait où mais qui a le mérite de dire ce que Qalb Tounes et la smala des Karoui veulent entendre, en l’occurrence ce qui va dans le sens de leurs intérêts et qui pourrait affaiblir le président de la république Kaïs Saïed.

Inutile de préciser ici que si M. Dabbabi pensait le contraire de ce qu’il avait déclaré, il n’aurait jamais été invité, cela va de soi…

Sur la chaîne où l’objectivité et l’impartialité sont également des notions étranges, très étranges même, on n’invite que ceux qui sont du même avis des frères Karou. Et le nouveau venu a réussi avec brio son premier passage sur la chaîne illégale! Parions qu’il deviendra parmi les habitués de la chaîne pour alimenter la propagande karouiste.

Vidéo.