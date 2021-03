Tunisie : Pr Ben Alaya s’exprime sur l’horaire du couvre-feu pour les 15 jours à venir

Nissaf Ben Alaya porte-parole du ministère de la Santé, a indiqué, lors d’une conférence de presse organisée, ce vendredi 26 mars 2021, par le comité national chargé de la lutte contre le coronavirus le maintien des mesures notamment le couvre-feu dont l’horaire reste inchangé.

Pr Ben Alaya a rappelé que le couvre-feu débute à 22 heures et se termine à 5 heures du matin et a ajouté que la commission scientifique se réunira dans 15 jours pour évaluer la situation sanitaire et annoncer de nouvelles procédures, tout en affirmant que .

«Le pays enregistre une amélioration de la situation épidémiologique et l’on pourrait éviter une troisième vague à en croire les indicateurs en amélioration. Cependant nous devons rester vigilants et respecter les mesures sanitaires», a-t-elle précisé.

Y. N.