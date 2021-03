Ennahdha répond à la rumeur sur la «très douteuse fortune» de Ghannouchi

Ennahdha a réagi aujourd’hui, samedi 27 mars 2021, à l’article paru sur le journal Al-Anwar évoquant une fortune douteuse du chef de parti islamiste et président de l’Assemblée, Rached Ghannouchi, estimée à des millions de dinars, et qui aurait notamment été acquise via un réseau de trafic d’armes et de passeports ainsi que de la contrebande.

Dans un communiqué publié au lendemain de la parution de l’article qui a fait couler beaucoup d’encre, Ennahdha a affirmé «être victime d’une campagne médiatique bien orchestrée qui vise son président» tout en indiquant qu’il portera plainte «contre les personnes et les institutions ayant intentionnellement diffusé des rumeurs et des mensonges sans avoir mené une enquête».

«Le parti condamne ces pratiques qui rappellent les méthodes utilisées par les dictatures pour diffamer les militants», lit-on encore dans le communiqué du parti de Rached Ghannouchi.

Rappelons que la question sur la fortune ne date pas d’hier et que des activistes de la société civile ont lancé de nombreux appels pour qu’il y ait une enquête à ce propos, notamment une pétition en mai 2020

D’ailleurs, le député Watad, Mongi Rahoui, avait appelé l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inclucc), dans une déclaration médiatique avant-hier, à ouvrir une enquête sur la fortune des députés et membres d’Ennahdha, et à leur tête Rached Ghannouchi, en rappelant que depuis le retour de ce dernier en Tunisie en 2011, il est devenu l’une des personnalités les plus riches du pays…

Y. N.